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Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

Закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Количество декларантов из числа руководителей госпредприятий уменьшится ориентировочно на 50 000 человек, - предупредило НАПК.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования и открытии деклараций должностных лиц

Чьи декларации будут открывать первыми, кто и что должен будет задекларировать и какие упрощения для декларантов предусмотрели в законе о возобновлении е-декларирования.

  1. В Украине

Воевали против ВСУ в Херсонщине и Донетчине: пожизненное заключение грозит еще 8 предателям

19:35, 18 сентября 2023
До начала полномасштабного вторжения рф они присоединились к террористическим группировкам «л/днр» и воевали против сил АТО на востоке Украины.
Воевали против ВСУ в Херсонщине и Донетчине: пожизненное заключение грозит еще 8 предателям
Фото: СБУ
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Восьми предателям, воевавших против ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, сообщили о подозрении в государственной измене и коллаборационизме. Об этом сообщает СБУ.

Их взяли в плен во время боев в районах Лимана и Лисичанска, а также во время освобождения правобережной части Херсонщины.

Среди задержанных – гранатометчики, радиотелефонисты и пулеметчики.

Отмечается, что почти все они боевики «со стажем», поскольку еще до начала полномасштабного вторжения рф присоединились к террористическим группировкам «л/днр» и воевали против сил АТО на востоке Украины.

В конце февраля 2022 года они добровольно вошли в состав регулярных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа страны-агрессора.

Вместе с российскими захватчиками они штурмовали украинские города в Донецкой и Херсонской областях. Во время боев использовали разные виды вражеского автоматического и противотанкового оружия.

Также предатели обустраивали огневые позиции окупантов и строили для них фортификационные сооружения для сдерживания контрнаступательных операций украинских войск.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности злоумышленников. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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