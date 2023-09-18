Воевали против ВСУ в Херсонщине и Донетчине: пожизненное заключение грозит еще 8 предателям

До начала полномасштабного вторжения рф они присоединились к террористическим группировкам «л/днр» и воевали против сил АТО на востоке Украины.

Фото: СБУ

Восьми предателям, воевавших против ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, сообщили о подозрении в государственной измене и коллаборационизме. Об этом сообщает СБУ.

Их взяли в плен во время боев в районах Лимана и Лисичанска, а также во время освобождения правобережной части Херсонщины.

Среди задержанных – гранатометчики, радиотелефонисты и пулеметчики.

Отмечается, что почти все они боевики «со стажем», поскольку еще до начала полномасштабного вторжения рф присоединились к террористическим группировкам «л/днр» и воевали против сил АТО на востоке Украины.

В конце февраля 2022 года они добровольно вошли в состав регулярных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа страны-агрессора.

Вместе с российскими захватчиками они штурмовали украинские города в Донецкой и Херсонской областях. Во время боев использовали разные виды вражеского автоматического и противотанкового оружия.

Также предатели обустраивали огневые позиции окупантов и строили для них фортификационные сооружения для сдерживания контрнаступательных операций украинских войск.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности злоумышленников. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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