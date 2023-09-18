В США ищут пропавший без вести истребитель F-35

Военные США разыскивают истребитель-невидимку F-35 и просят о помощи общественность.

Источник фото: Bloomberg

после инцидента, повлекшего катапультирование пилота над Южной Каролиной, – сообщает Bloomberg.

Инцидент произошел в воскресенье днем, когда реактивный самолет-невидимка F-35B Lightning II потерпел крушение, согласно сообщениям в социальных сетях Joint Base Charleston - авиабазы, расположенной в Южной Каролине. Неизвестный пилот успешно катапультировался и был госпитализирован в стабильном состоянии.

Объединенная база Чарльстон призвала общественность сотрудничать с военными и гражданскими властями в усилиях по поиску самолета F-35. Авиабаза также сотрудничает с авиабазой Морской пехоты Бофорт для организации спасательных операций. Поиски самолета продолжаются к северу от Северного Чарльстона, охватывая озера Молтри и озеро Марион, учитывая последнее известное местонахождение самолета.

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