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Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

Закон про електронне декларування спростить життя виконуючим обов’язки керівників державних підприємств, установ та організацій, - НАЗК

Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців

Чиї декларації відкриватимуть першими, хто та що повинен буде задекларувати та які спрощення для декларантів передбачили в законі про відновлення е-декларування.

Спікер Палати представників США Маккарті озвучив питання, які поставить Володимиру Зеленському

Зокрема, Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що поцікавиться у Володимира Зеленського планом перемоги і використанням американських коштів.

  1. У світі

У США шукають зниклий безвісти винищувач F-35

19:09, 18 вересня 2023
Військові США розшукують винищувач-невидимку F-35 та просять про допомогу громадськість.
У США шукають зниклий безвісти винищувач F-35
Джерело фото: Bloomberg
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Збройні сили Сполучених Штатів розшукують винищувач F-35B Lightning II, який зник безвісти після інциденту, що спричинив катапультування пілота над Південною Кароліною, – повідомляє Bloomberg.

Інцидент стався в неділю вдень, коли реактивний літак-невидимка F-35B Lightning II зазнав аварії, згідно з повідомленнями в соціальних мережах Joint Base Charleston – авіабази, розташованої в Південній Кароліні. Невідомий пілот успішно катапультувався і був госпіталізований у стабільному стані.

Об’єднана база Чарльстон закликала громадськість співпрацювати з військовою та цивільною владою в зусиллях з пошуку літака F-35. Авіабаза також співпрацює з авіабазою Морської піхоти Бофорт для організації рятувальних операцій. Пошуки літака продовжуються на північ від Північного Чарльстона, охоплюючи озера Молтрі та озеро Маріон, враховуючи останнє відоме місцезнаходження літака.

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