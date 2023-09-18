У США шукають зниклий безвісти винищувач F-35

Військові США розшукують винищувач-невидимку F-35 та просять про допомогу громадськість.

Джерело фото: Bloomberg

Збройні сили Сполучених Штатів розшукують винищувач F-35B Lightning II, який зник безвісти після інциденту, що спричинив катапультування пілота над Південною Кароліною, – повідомляє Bloomberg.

Інцидент стався в неділю вдень, коли реактивний літак-невидимка F-35B Lightning II зазнав аварії, згідно з повідомленнями в соціальних мережах Joint Base Charleston – авіабази, розташованої в Південній Кароліні. Невідомий пілот успішно катапультувався і був госпіталізований у стабільному стані.

Об’єднана база Чарльстон закликала громадськість співпрацювати з військовою та цивільною владою в зусиллях з пошуку літака F-35. Авіабаза також співпрацює з авіабазою Морської піхоти Бофорт для організації рятувальних операцій. Пошуки літака продовжуються на північ від Північного Чарльстона, охоплюючи озера Молтрі та озеро Маріон, враховуючи останнє відоме місцезнаходження літака.

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