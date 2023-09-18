Поліція розслідує смерть колишнього голови Херсонської ОДА Геннадія Лагути

Смерть колишнього голови Херсонської ОДА Геннадія Лагути правоохоронці кваліфікують як «умисне вбивство».

Джерело фото: Facebook / Геннадій Лагута

Поліція Києва розпочала кримінальне розслідування в зв'язку із загибеллю колишнього голови Херсонської обласної державної адміністрації Геннадія Лагути. За даними правоохоронців, дружина Геннадія Лагути звернулася до поліції 13 вересня із повідомленням про зникнення її чоловіка, – повідомляє «Суспільне».

16 вересня його знайшли мертвим поблизу гаражів у Солом'янському районі міста.

«16 вересня його знайшли у Солом'янському районі біля гаражних приміщень. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» з додатковою кваліфікацією «самогубство». Зараз триває досудове розслідування, наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі, свідків та очевидців події», – розповіли у поліції.

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