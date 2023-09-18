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Ярослав Романюк обраний членом Дорадчої групи експертів по квоті РСУ

Колишнього голову Верховного Суду України підтримали 22 члени Ради суддів України.

РСУ визначила фаворита у голосуванні на посаду члена Дорадчої групи експертів

Переможцем рейтингового голосування став суддя ВСУ у відставці Ярослав Романюк.

Верховна Рада вирішить, що робити з суддями, яких рекомендувала звільнити ВККС, але Вища рада правосуддя з нею не погодилася

Парламент розгляне питання долі суддів, яких ВККС в свій час рекомендувала звільнити через непроходження кваліфікаційного оцінювання, але Вища рада правосуддя на це не погодилася.

Двоє кандидатів на посаду члена Дорадчої групи експертів по квоті РСУ припинили участь у відборі

Суддя Верховного Суду Євген Петров та суддя у відставці Микола Никифорчук не будуть боротись за посаду члена Дорадчої групи.

РСУ оголосила конкурс на посади двох суддів Конституційного Суду

Документи можна подати з 19 вересня по 18 жовтня 2023 року.

  1. В Україні

Поліція розслідує смерть колишнього голови Херсонської ОДА Геннадія Лагути

14:54, 18 вересня 2023
Смерть колишнього голови Херсонської ОДА Геннадія Лагути правоохоронці кваліфікують як «умисне вбивство».
Поліція розслідує смерть колишнього голови Херсонської ОДА Геннадія Лагути
Джерело фото: Facebook / Геннадій Лагута
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Поліція Києва розпочала кримінальне розслідування в зв'язку із загибеллю колишнього голови Херсонської обласної державної адміністрації Геннадія Лагути. За даними правоохоронців, дружина Геннадія Лагути звернулася до поліції 13 вересня із повідомленням про зникнення її чоловіка, – повідомляє «Суспільне».

16 вересня його знайшли мертвим поблизу гаражів у Солом'янському районі міста.

 «16 вересня його знайшли у Солом'янському районі біля гаражних приміщень. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» з додатковою кваліфікацією «самогубство». Зараз триває досудове розслідування, наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі, свідків та очевидців події», – розповіли у поліції.

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