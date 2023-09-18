Полиция расследует смерть бывшего председателя Херсонской ОГА Геннадия Лагуты

Смерть бывшего председателя Херсонской ОГА Геннадия Лагуты правоохранители квалифицируют как «умышленное убийство».

Источник фото: Facebook / Геннадий Лагута

Полиция Киева начала уголовное расследование в связи с гибелью бывшего председателя Херсонской областной государственной администрации Геннадия Лагуты. По данным правоохранителей, жена Геннадия Лагуты обратилась в полицию 13 сентября с сообщением об исчезновении ее мужа, – сообщает «Суспільне».

16 сентября его нашли мертвым вблизи гаражей в Соломенском районе города.

«16 сентября его нашли в Соломенском районе возле гаражных помещений. По данному факту было открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с дополнительной квалификацией «самоубийство». Сейчас продолжается досудебное расследование, наши следователи рассматривают все версии содеянного и устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия», – рассказали в полиции.

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