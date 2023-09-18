Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Совет судей избрал заместителя члена Совещательной группы экспертов

Владимир Кузьменко будет заменять Ярослава Романюка в случае его отсутствия.

Ярослав Романюк избран членом Совещательной группы экспертов по квоте ССУ

Бывшего председателя Верховного Суда Украины поддержали 22 члена Совета судей Украины.

Совет судей определил фаворита в голосовании на должность члена Совещательной группы экспертов

Победителем рейтингового голосования стал судья ВСУ в отставке Ярослав Романюк.

Верховная Рада решит, что делать с судьями, которых рекомендовала уволить ВККС, но Высший совет правосудия с ней не согласился

Парламент рассмотрит вопрос судьбы судей, которых ВККС в свое время рекомендовала уволить из-за непрохождения квалификационного оценивания, но Высший совет правосудия на это не согласился.

Два кандидата на должность члена Совещательной группы экспертов по квоте Совета судей прекратили участие в отборе

Судья Верховного Суда Евгений Петров и судья в отставке Николай Никифорчук не будут бороться за должность члена Совещательной группы экспертов.

  1. В Украине

Полиция расследует смерть бывшего председателя Херсонской ОГА Геннадия Лагуты

14:54, 18 сентября 2023
Смерть бывшего председателя Херсонской ОГА Геннадия Лагуты правоохранители квалифицируют как «умышленное убийство».
Полиция расследует смерть бывшего председателя Херсонской ОГА Геннадия Лагуты
Источник фото: Facebook / Геннадий Лагута
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Полиция Киева начала уголовное расследование в связи с гибелью бывшего председателя Херсонской областной государственной администрации Геннадия Лагуты. По данным правоохранителей, жена Геннадия Лагуты обратилась в полицию 13 сентября с сообщением об исчезновении ее мужа, – сообщает «Суспільне».

16 сентября его нашли мертвым вблизи гаражей в Соломенском районе города.

«16 сентября его нашли в Соломенском районе возле гаражных помещений. По данному факту было открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с дополнительной квалификацией «самоубийство». Сейчас продолжается досудебное расследование, наши следователи рассматривают все версии содеянного и устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия», – рассказали в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді