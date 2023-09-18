Совет судей определил фаворита в голосовании на должность члена Совещательной группы экспертов

Победителем рейтингового голосования стал судья ВСУ в отставке Ярослав Романюк.

Совет судей Украины 18 сентября 2023 впервые в своей истории провел рейтинговое голосование за кандидатов на должность члена Совещательной группы экспертов по своей квоте.

Всего кандидатами были 4 судьи и судьи в отставке. По итогам рейтингового голосования голоса распределились следующим образом:

Романюк Ярослав Михайлович – 20 голосов

Кузьменко Владимир Владимирович - 6 голосов

Волков Александр Федорович - 0

Гимон Николай Михайлович - 0

Всего в голосовании приняли участие 26 членов ССУ.

Теперь Совет судей должен отдельно проголосовать за назначение победителя рейтингового голосования на должность члена Совещательной группы экспертов.

Для назначения на должность Ярослава Романюка необходимо получить 14 голосов присутствующих членов ССУ.

Напомним, что во время заседания ССУ один из кандидатов в Совещательную группу, судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Евгений Петров заявил, что считал, что недостижение им 45 лет (одно из ключевых квалификационных требований) не будет мешать ему претендовать в Совещательную группу.

«Я просто не рассчитывал, что ССУ так скоро будет рассматривать вопрос назначения члена Совещательной группы. Считал, что у меня есть время», – сообщил членам ССУ Евгений Петров.

Впрочем, председатель ССУ Богдан Монич отметил, что дело не в скорости ССУ, а в требованиях закона, поскольку закон 9322, предусматривающий формирование Совещательной группы экспертов, вступил в силу 20 августа, и по закону у ССУ есть 30 дней, чтобы назначить в первый состав Совещательная группа своего представителя.

Автор: Вячеслав Хрипун

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