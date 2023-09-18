Два кандидата на должность члена Совещательной группы экспертов по квоте Совета судей прекратили участие в отборе

Судья Верховного Суда Евгений Петров и судья в отставке Николай Никифорчук не будут бороться за должность члена Совещательной группы экспертов.

Два кандидата на должность члена Совещательной группы экспертов по квоте Совета судей Украины прекратили участие в отборе.

Так, оказалось, что судье Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Евгению Петрову еще не исполнилось 45 лет (одно из ключевых квалификационных требований).

45 лет Евгению Петрову должно исполниться 3 ноября 2023 года. «Я просто не рассчитывал, что ССУ так быстро будет рассматривать вопрос назначения члена Совещательной группы. Считал, что у меня есть время», – сообщил членам ССУ Евгений Петров.

Впрочем, глава ССУ Богдан Монич отметил, что дело не в скорости ССУ, а в требованиях закона, поскольку закон 9322, предусматривающий формирование Совещательной группы экспертов, вступил в силу 20 августа. «По закону у нас есть 30 дней, чтобы назначить в первый состав Совещательной группы своего представителя», – рассказал Богдан Монич.

Таким образом, Евгений Петров был вынужден прекратить участие в отборе.

Что касается судьи Хозяйственного суда Одесской области в отставке Николая Никифорчука, то накануне заседания ССУ он направил заявление о снятии кандидатуры, поскольку «не имеет шансов быть избранным».

Напомним, что впервые в истории Украины судей Конституционного Суда от всех субъектов формирования КСУ будет отбирать Совещательная группа с участием международных экспертов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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