Двоє кандидатів на посаду члена Дорадчої групи експертів по квоті РСУ припинили участь у відборі

Суддя Верховного Суду Євген Петров та суддя у відставці Микола Никифорчук не будуть боротись за посаду члена Дорадчої групи.

Двоє кандидатів на посаду члена Дорадчої групи експертів по квоті Ради суддів України припинили участь у відборі.

Так, виявилося, що судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Євгену Петрову ще не виповнилося 45 років (одна з ключових кваліфікаційних вимог).

45 років Євгену Петрову має виповнитися 3 листопада 2023 року.

«Я просто не розраховував, що РСУ так швидко буде розглядати питання призначення члена Дорадчої групи. Вважав, що у мене є час», – повідомив членам РСУ Євген Петров.

Втім, голова РСУ Богдан Моніч зазначив, що справа не в швидкості РСУ, а в вимогах закону, оскільки закон 9322, який передбачає формування Дорадчої групи експертів, набрав чинності 20 серпня.

«По закону у нас є 30 днів, щоб призначити до першого складу Дорадчої групи свого представника», – розповів Богдан Моніч.

Відтак, Євген Петров був змушений припинити участь у відборі.

Що стосується судді Господарського суду Одеської області у відставці Миколи Никифорчука, то напередодні засідання РСУ, він надіслав заяву про зняття кандидатури, оскільки «не має шансів бути обраним».

Нагадаємо, що вперше в історії України суддів Конституційного Суду від усіх суб'єктів формування КСУ буде відбирати Дорадча група за участі міжнародних експертів.

Автор: В'ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.