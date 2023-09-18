З видачею паспорта українцям даватимуть сертифікат на книги: деталі нового законопроєкту

Повнолітнім українцям даватимуть сертифікат на придбання книг.

Колаж: sud.ua

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді підтримати за основу законопроект щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання сертифіката на придбання книг №9568. Про це повідомила співавторів документа, заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук.

За її словами, ці зміни потрібні, щоб якнайшвидше запрацював раніше прийнятий Верховною Радою закон.

Вони торкнуться категорій отримувачів сертифікатів. Тепер це будуть:

– 18-річні українці (з моменту набрання чинності законом). Кошти у бюджеті на 2024 рік закладені, тому й перші сертифікати молодь отримає наступного року;

– батьки новонароджених дітей (з 1 січня після скасування воєнного стану).

У грошовому еквіваленті сертифікат становить 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (нині – 805 грн 20 коп.).

«Класне оновлення – можливість отримати такий сертифікат через Дію у картковому форматі, як це було під час єПідтримки. Дуже зручно. Сподіваємось, що запуститься і програма субсидій на оренду приміщень для книгарень (в межах коштів, передбачених у бюджеті)», – зазначила вона.

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