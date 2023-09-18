З видачею паспорта українцям даватимуть сертифікат на книги: деталі нового законопроєкту

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З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Спікер Палати представників США Маккарті озвучив питання, які поставить Володимиру Зеленському

Зокрема, Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що поцікавиться у Володимира Зеленського планом перемоги і використанням американських коштів.

Лише бажання брати участь у діях з оборони без документального підтвердження зарахування до військових формувань не є підставою звільнення від покарання з випробуванням, — Верховний Суд

Засуджений просив звільнити його від відбування покарання з випробуванням в зв`язку з необхідністю проходження військової служби, але в матеріалах справи на підтвердження цього містилася лише довідка за підписом командира сотні Добровольчого українського корпусу про його добровільне залучення та перебування в зазначеній сотні.

Кабмін затвердив Порядок використання бюджетних коштів на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій

Зокрема, Уряд встановив, що не допускається спрямування бюджетних коштів на оплату посередницьких послуг.

Кабмін визначив, що є лінією зіткнення та адміністративною межею між тимчасово окупованою територією та іншою територією України

Уряд встановив, що адміністративною межею між тимчасово окупованою територією та іншою територією України є умовна лінія на поверхні землі, що є межею між тимчасово окупованими РФ територіями, що включені до переліку, та іншою територією України, на прилеглих до якої територіях не ведуться бойові дії.

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З видачею паспорта українцям даватимуть сертифікат на книги: деталі нового законопроєкту

15:07, 18 вересня 2023
Повнолітнім українцям даватимуть сертифікат на придбання книг.
З видачею паспорта українцям даватимуть сертифікат на книги: деталі нового законопроєкту
Колаж: sud.ua
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Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді підтримати за основу законопроект щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання сертифіката на придбання книг №9568. Про це повідомила співавторів документа, заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук.

За її словами, ці зміни потрібні, щоб якнайшвидше запрацював раніше прийнятий Верховною Радою закон.

Вони торкнуться категорій отримувачів сертифікатів. Тепер це будуть:

– 18-річні українці (з моменту набрання чинності законом). Кошти у бюджеті на 2024 рік закладені, тому й перші сертифікати молодь отримає наступного року;

– батьки новонароджених дітей (з 1 січня після скасування воєнного стану).

У грошовому еквіваленті сертифікат становить 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (нині – 805 грн 20 коп.).

«Класне оновлення – можливість отримати такий сертифікат через Дію у картковому форматі, як це було під час єПідтримки. Дуже зручно. Сподіваємось, що запуститься і програма субсидій на оренду приміщень для книгарень (в межах коштів, передбачених у бюджеті)», – зазначила вона.

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