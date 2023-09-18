С выдачей паспорта украинцам будут давать сертификат на книги: детали нового законопроекта

Совершеннолетним украинцам будут давать сертификат на покупку книг.

Коллаж: sud.ua

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать за основу законопроект по уточнению деятельности Украинского института книги по поддержке распространителей издательской продукции и предоставлению сертификата на приобретение книг №9568. Об этом сообщила соавторов документа, заместитель главы фракции «Слуга Народа» Евгения Кравчук.

По ее словам, эти изменения нужны, чтобы как можно скорее заработал ранее принятый Верховной Радой закон.

Они коснутся категории получателей сертификатов. Теперь это будут:

– 18-летние украинцы (с момента вступления в силу закона). Денежные средства в бюджете на 2024 год заложены, поэтому и первые сертификаты молодежь получит в следующем году;

– родители новорожденных детей (с 1 января после отмены военного положения).

В денежном эквиваленте сертификат составляет 0,3 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в настоящее время – 805 грн. 20 коп.).

«Классное обновление – возможность получить такой сертификат через Дію в карточном формате, как это было во время поддержки. Очень удобно. Надеемся, что запустится и программа субсидий на аренду помещений для книжных магазинов (в пределах средств, предусмотренных в бюджете)», – отметила она.

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