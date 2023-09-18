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Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования и открытии деклараций должностных лиц

Чьи декларации будут открывать первыми, кто и что должен будет задекларировать и какие упрощения для декларантов предусмотрели в законе о возобновлении е-декларирования.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Спикер Палаты представителей США Маккарти озвучил вопросы, которые задаст Владимиру Зеленскому

В частности, Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что поинтересуется у Владимира Зеленского планом победы и использованием американских средств.

Лишь желание участвовать в действиях по обороне без документального подтверждения зачисления в военные формирования не является основанием освобождения от наказания с испытанием, — Верховный Суд

Осужденный просил освободить его от отбывания наказания с испытанием в связи с необходимостью прохождения военной службы, но в материалах дела в подтверждение этого содержалась только справка за подписью командира сотни Добровольческого украинского корпуса о его добровольном привлечении и нахождении в указанной сотне.

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С выдачей паспорта украинцам будут давать сертификат на книги: детали нового законопроекта

15:07, 18 сентября 2023
Совершеннолетним украинцам будут давать сертификат на покупку книг.
С выдачей паспорта украинцам будут давать сертификат на книги: детали нового законопроекта
Коллаж: sud.ua
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Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать за основу законопроект по уточнению деятельности Украинского института книги по поддержке распространителей издательской продукции и предоставлению сертификата на приобретение книг №9568. Об этом сообщила соавторов документа, заместитель главы фракции «Слуга Народа» Евгения Кравчук.

По ее словам, эти изменения нужны, чтобы как можно скорее заработал ранее принятый Верховной Радой закон.

Они коснутся категории получателей сертификатов. Теперь это будут:

– 18-летние украинцы (с момента вступления в силу закона). Денежные средства в бюджете на 2024 год заложены, поэтому и первые сертификаты молодежь получит в следующем году;

– родители новорожденных детей (с 1 января после отмены военного положения).

В денежном эквиваленте сертификат составляет 0,3 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в настоящее время – 805 грн. 20 коп.).

«Классное обновление – возможность получить такой сертификат через Дію в карточном формате, как это было во время поддержки. Очень удобно. Надеемся, что запустится и программа субсидий на аренду помещений для книжных магазинов (в пределах средств, предусмотренных в бюджете)», – отметила она.

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