В Украине изменилась методика начисления финансовой помощи и компенсации за неиспользованные дни отпуска

Материальная помощь к отпуску и компенсация неиспользованных дней отдыха по-новому – 7ААС.

С 8 сентября 2023 года изменилась методика начисления денежной помощи и компенсации за неиспользованные дни отпуска. Новации в подсчетах связаны с постановлением правительства от 08.09.2023 № 975, которым внесены изменения в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 8 февраля 1995 г. № 100 и от 8 августа 2016 года № 500, – сообщает пресс-служба Седьмого апелляционного административного суда.

Итак, имеем следующие изменения в методике начисления:

Исчисление средней заработной платы для предоставления денежной помощи к ежегодному основному отпуску и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска проводятся на основе выплат за последние 12 календарных месяцев работы, предшествующих месяцу предоставления таких выплат.

При этом если работник приобрел право на выплату компенсации за неиспользованные отпуска до 31.12.2023 года, то Расчет средней заработной платы будет проводиться на основе выплат, начисленных в 2023 году.

Размер денежной помощи определяется в результате умножения среднедневной заработной платы на среднемесячное число рабочих дней в расчетном периоде (определен расчетный период 12 месяцев).

Среднедневная заработная плата определяется с помощью деления заработной платы за фактически отработанные дни в течение 12 месяцев рабочих дней. А среднемесячное число рабочих дней рассчитывается в результате деления на 12 суммарного числа рабочих за последние 12 календарных месяцев в соответствии с графиком работы предприятия, учреждения, организации.

Важно, что размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов теперь должен не превышать среднемесячную заработную плату, а такая помощь выплачивается на основании личного заявления в порядке, утвержденном руководителем государственной службы. Это тоже предусмотрено внесенными изменениями.

Таким образом, работникам финансовых отделов следует учитывать актуальные изменения при расчетах денежной помощи и компенсации за неиспользованные дни отпуска.

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