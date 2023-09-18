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НАБУ и САП завершили расследование в отношении главы ГСА Алексея Сальникова

12:46, 18 сентября 2023
Алексей Сальников подозревается в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.
НАБУ и САП завершили расследование в отношении главы ГСА Алексея Сальникова
Фото: slovoidilo.ua
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НАБУ и САП завершили расследование в отношении главы Государственной судебной администрации Алексея Сальникова, подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия, передает официальный сайт НАБУ.

В ведомстве сообщают, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

«По данным следствия, действующий глава ГСА еще 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тыс. дол. США, из которых 5 тыс. дол. США должны были быть переданы судьям за вынесение решения, а 2,5 тыс. долларов США — оставлены себе за посреднические услуги.

В дальнейшем глава ГСА обещал помочь в вынесении решения судьями Верховного Суда, в том числе и через привлечение к этому его председателя. Однако, после разоблачения НАБУ и САП главы ВС на получении неправомерной выгоды, поведение главы ГСА резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако и не намерен возвращать полученную им неправомерную выгоду», - сказано в сообщении.

Напомним, председатель ГСА Алексей Сальников отстранен от исполнения обязанностей из-за подозрения в совершении коррупционного правонарушения.

Ранее мы писали, как Совет судей допрашивал и. о. руководителя Государственной судебной администрации: хроника хаоса в ГСА.

Также мы писали, что свидетелями по делу главы ГСА являются заместитель председателя ГСА Максим Пампура, глава КАС ВС Михаил Смокович, судьи КАС ВС Александр Стародуб, Наталья Коваленко, Владимир Кравчук.

28 июля ВАКС избрал Алексею Сальникову меру пресечения в виде залога в размере 805 тыс. гривен.

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