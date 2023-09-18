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Верховный Суд определил статус ГСЧС и ее сотрудников как правоохранителей

13:16, 18 сентября 2023
Верховный Суд определил, является ли ГСЧС правоохранительным органом, а сотрудник этой службы - правоохранителем.
Верховный Суд определил статус ГСЧС и ее сотрудников как правоохранителей
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Верховный Суд принял решение относительно правового статуса Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и ее сотрудников, определив, является ли ГСЧС правоохранительным органом и могут ли ее сотрудники считаться правоохранителями, – сообщает пресс-служба Верховного Суда.

К правоохранительным органам следует относить органы государственной власти, определенные в законах Украины как правоохранительные или осуществляющие закрепленную за ними на законодательном уровне правоохранительную функцию.

При решении вопроса о том, является ли лицо работником правоохранительного органа, необходимо исходить из системного анализа положений Конституции Украины, УК Украины, УПК Украины, КУоАП, нормативно-правовых актов, регулирующих правовой статус того или иного органа государственной власти, с которым лицо находится в трудовых или служебных отношениях; полномочий работника согласно его должностной инструкции, предусматривающих реализацию правоохранительной функции, в частности принятие определенных законом превентивных мер и мер принуждения, а также мер, предусмотренных уголовным законодательством.

На это обратила внимание Большая Палата Верховного Суда по делу, в котором встал вопрос, является ли Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям правоохранительным органом, а сотрудник этой службы - правоохранителем.

Как указано в приговоре, главный инспектор ГУ ГСЧС, майор службы гражданской защиты во время конфликта с лейтенантом той же службы причинил ему легкие телесные повреждения.

Суд первой инстанции признал майора виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 125 УК Украины, назначил наказание в виде общественных работ и освободил от отбывания этого наказания в связи с истечением сроков давности. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Эти судебные решения обжаловал и осужденный, и прокурор. При этом сторона обвинения утверждала, что осужденный является работником правоохранительного органа, а потому его действия следует квалифицировать по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Большая Палата ВС отменила постановление апелляционного суда и направила дело на новое апелляционное рассмотрение, заключив, что в УК Украины не разграничены понятия «работник правоохранительного органа» и «работник ГСЧС», а потому положения ч. 2 ст. 365 УК Украины подлежат применению при квалификации действий работника ГСЧС как работника правоохранительного органа.

При этом Большая Палата ВС обратила внимание на то, что при толковании понятия «правоохранительный орган» может быть использовано положение абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов», но только в части правоохранительной функции, которая реализуется путем правоприменения.

При отнесении того или иного органа власти к правоохранительным органам нужно обратить внимание на определение соответствующего органа в специальном нормативно-правовом акте, регламентирующем его правовой статус, и на полномочия, которые этот орган осуществляет.

К признакам, характеризующим работников правоохранительных органов, следует отнести следующие: они находятся в трудовых или служебных отношениях с правоохранительными органами; по характеру должности, которую занимают, выполняют правоохранительную функцию.

ГСЧС как центральный орган исполнительной власти реализует государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о пожарной и техногенной безопасности, а должностные лица ГСЧС в соответствии с определенным законом правового статуса осуществляют правоохранительную функцию.

В то же время Большая Палата ВС отметила, что субъектами уголовного преступления, предусмотренного ст. 365 УК Украины, не могут быть технические работники органов, указанных в абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов».

Постановление БП ВС от 30 августа 2023 года по делу № 633/195/17 (производство № 13-39кс23).

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