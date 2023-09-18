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Украина должна была «отдать» свои территории россии: Трамп оскандалился заявлением о войне

12:57, 18 сентября 2023
Дональд Трамп также повторил нарративы российской пропаганды, среди них – «проигрыш Украины» и «провальное весеннее контрнаступление».
Украина должна была «отдать» свои территории россии: Трамп оскандалился заявлением о войне
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Бывший президент США Дональд Трамп оскандалился заявлением о войне в Украине. В интервью NВС News он повторил нарративы российской пропаганды.

Трамп заявил, что Украине нужно было заключить соглашение с россией и отдать ей некоторые территории.

Также он добавил, что будь он президентом, то договорился бы с Украиной и россией о «справедливом и честном соглашении для всех», согласно которому Путин якобы «не хотел» захватить больше украинских территорий.

«Были определенные части, Крым и другие части страны, где многие ожидали, что это может произойти. Вы могли заключить сделку. Поэтому они могли заключить соглашение там, где сейчас меньшая территория, чем уже захватила рф, честно говоря. И вы могли заключить сделку, тогда никто не погиб бы. У них было бы соглашение. У них была бы страна Украины», - заявил Трамп.

По его словам, вроде бы о «войне в Украине не упоминают в новостях», что означает, что «Украина проиграет», а также о «провальном весеннем контрнаступлении».

«Весеннее наступление так и не произошло. Украинского весеннего наступления так и не произошло, потому что встретили стеной оружия и бомб», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Трампа могут отстранить от баллотирования на пост президента на основании 14-й поправки к Конституции США, - подан первый иск.

Также сообщалось, что Зеленский не верит, что Трамп поддержит Путина в случае возвращения в Белый дом.

Добавим, что Европа уже не будет в шоке, если Трамп снова станет президентом США.

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