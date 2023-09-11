Чи підтримає Трамп Путіна у разі перемоги на виборах: прогноз Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, якщо на виборах президента США 2024 року переможе республіканець Дональд Трамп, то він не підтримає російського диктатора Путіна. Про це Глава України сказав в інтерв’ю The Economist.
Зеленський вважає, що Трамп ніколи не підтримав би Путіна.
«Якщо Путін сподівається, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США у 2024 році принесе йому перемогу, то він помиляється. Трамп ніколи не підтримає Володимира Путіна. Сильні американці так не роблять», - заявив він.
Що стосується варіанту перемоги Джо Байдена, то Зеленський сподівається на продовження ним курсу підтримки України.
«Чи хочуть вони Афганістан, частина друга?», – додав Президент.
Раніше ми писали, що Трампа можуть усунути від балотування на пост президента на підставі 14-тої поправки до Конституції США, - подано перший позов.
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