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Оподаткування розмов працівників по мобільному, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок щодо оподаткування вартості послуг мобільного зв’язку, що сплачує юридична особа за здійснення її працівниками виробничих телефонних розмов.

У Верховному Суді нагадали, що не є самостійною та достатньою підставою для висновку про нереальність господарських операцій

Суб`єкт господарювання з ознаками фіктивності є правосуб`єктним, незважаючи на дефекти при його створенні чи мету діяльності, - Верховний Суд.

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У Верховній Раді пропонують запровадити обов’язкову участь прокурора в адмінсправах про нетверезе водіння

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Чи підтримає Трамп Путіна у разі перемоги на виборах: прогноз Зеленського

13:49, 11 вересня 2023
Зеленський не вірить, що Трамп підтримає Путіна у разі повернення до Білого дому.
Чи підтримає Трамп Путіна у разі перемоги на виборах: прогноз Зеленського
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський заявив, якщо на виборах президента США 2024 року переможе республіканець Дональд Трамп, то він не підтримає російського диктатора Путіна. Про це Глава України сказав в інтерв’ю The Economist.

Зеленський вважає, що Трамп ніколи не підтримав би Путіна.

«Якщо Путін сподівається, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США у 2024 році принесе йому перемогу, то він помиляється. Трамп ніколи не підтримає Володимира Путіна. Сильні американці так не роблять», - заявив він.

Що стосується варіанту перемоги Джо Байдена, то Зеленський сподівається на продовження ним курсу підтримки України.

«Чи хочуть вони Афганістан, частина друга?», – додав Президент.

Раніше ми писали, що Трампа можуть усунути від балотування на пост президента на підставі 14-тої поправки до Конституції США, - подано перший позов.

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