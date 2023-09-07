Трампа можуть усунути від балотування на пост президента на підставі 14-тої поправки до Конституції США, - подано перший позов

Активісти подали перший позов до суду щодо права Дональда Трампа балотуватися на пост президента США, а конституційні дебати навколо заборони йому бути кандидатом більш масштабні, ніж уявляли раніше, - Politico.

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Ідея заборонити колишньому президенту Дональду Трампу балотуватися на посаду президента США на тій підставі, що це порушить 14-ту поправку Конституції США, може стати дедалі помітнішим конституційним аргументом, який висуває частина вчених-юристів та активістів. 6 вересня до суду надійшов перший позов від активістів стосовно позбавлення Трампа права балотуватися, і чиновники прогнозують подальший розвиток подій.

Як зазначає Politico з посиланням на Держсекретаря штату Колорадо Джену Грізволд, чиновники, дотичні до майбутніх виборів, місяцями обговорювали, як з цим впоратися.

А саме, що Трамп конституційно позбавлений права балотуватися на пост президента відповідно до «пункту про повстання» 14-ї поправки, яка стверджує, що будь-кому, хто «брав участь у повстанні чи заколоті» після прийняття присяги на захист Конституції, заборонено обіймати державні посади.

В свій час це положення було внесено до Конституції США, аби не дозволити членам повстанської Конфедерації обіймати посади після громадянської війни в США 1861-1865 років. Пункт не застосовували більше століття.

Однак є невизначеність щодо того, хто взагалі має можливість вирішувати, чи слід не допускати Трампа до голосування — не кажучи вже про те, що юридично вважається «повстанням».

6 вересня 2023 року ліберальна наглядова група «Громадяни за відповідальність та етику» у Вашингтоні (CREW) подала позов на Джену Грізволд до суду Колорадо, щоб визнати відсутність у Трампа можливості балотуватися. Це один із перших судових процесів, спрямованих на недопущення колишнього президента до виборів.

Грізволд сказала, що позов у її штаті, ймовірно, був одним із перших у цьому питанні, але не останнім.

«Ми можемо очікувати багато судових позовів з цього питання по всій країні», — сказала вона в інтерв’ю Politico 6 вересня. «Я дуже сподіваюся, що цей випадок стане вказівкою для виборчих чиновників».

Грізволд, яка також очолює Демократичну асоціацію державних секретарів, була різким критиком Трампа, регулярно звинувачуючи його у поширенні дезінформації і загрозах, з якими стикаються виборчі працівники. Вона назвала його небезпекою для демократії.

«Це безпрецедентна ситуація. У нас ніколи не було, щоб президент підбурював до повстання і так атакував нашу демократію», – сказала вона.

Проте Грізволд додала, що «є кілька незрозумілих речей», коли справа доходить до того, як 14-та поправка може застосовуватися для доступу до виборів. «Конституція США не говорить про те, чи забороняється тому, хто бере участь у повстанні, балотуватися на посаду, чи просто забороняється займати цю посаду. Закон Колорадо також, можливо, нечіткий».

Грізволд відмовилася вдаватися в подробиці судового позову, який очікує розгляду. Відповідаючи на запитання, чи має вона сама повноваження вирішувати, чи підходить Трамп в якості кандидата, вона сказала, що, на її думку, «суд має прийняти ці рішення і, швидше за все, це зробить».

Коли її чітко запитали, чи вважає вона, що Трамп не має права балотуватися, Грізволд заперечила, сказавши, що «вважає, що важливо, щоб суд вирішив ключові питання для штату Колорадо, щодо доступу до бюлетенів, і для країни».

Кілька громадських організацій закликали державних секретарів дискваліфікувати Трампа. Дві організації, Free Speech for People і Mi Familia Vota Education Fund, у липні надіслали листи вищим посадовцям з виборів у дев’яти штатах, включаючи Колорадо, Джорджію та Мічиган, із закликом заборонити колишньому президенту брати участь у виборах.

«Ми проводимо як приватні, так і публічні розмови з різними державними секретарями, і цілком можливо, що один сміливий посадовець зробить перший крок, а потім його підтримають інші», — сказав Рон Фейн, юридичний директор Free Speech for People в інтерв'ю на початку цього тижня, відмовившись поділитися деталями розмов, які його організація мала з представниками виборчих органів.

Останнім часом було кілька випадків перевірки «застереження про повстання». Зокрема, CREW представляла інтереси виборців Нью-Мексико, які успішно подали позов до суду штату про звільнення з посади комісара округу Нью-Мексико, якого 6 січня було засуджено за незаконне проникнення на територію Капітолію. CREW зазначили, що справа в Нью-Мексико була «єдиною вдалою справою стосовно застосування відповідного розділу з 1869 року».

Кілька інших державних секретарів також публічно обговорювали 14-ту поправку.

Адріан Фонтес, державний секретар штату Арізона від Демократичної партії, нещодавно сказав MSNBC, що його офіс все ще «вирішує, як прийняти рішення», зазначивши, що він має час лише до середини грудня, щоб визначити, хто має право брати участь у первинному голосуванні в штаті.

Він сказав, що це питання зрештою буде передано до Верховного суду США.

Джоселін Бенсон, держсекретар від Демократичної партії в Мічигані, також нещодавно сказала MSNBC, що «аргументи для дискваліфікації досить вагомі, але ми також повинні визнати, що ми тут на незвіданій території». А державний секретар штату Нью-Гемпшир, республіканець Девід Скенлан, сказав NH Journal, що він «буде чекати інформацію від генерального прокурора та інших, щоб він краще розумів пов’язані з цим юридичні питання», після того, як дехто в штаті підштовхнув цю ідею.

І хоча поки що зусилля були зосереджені в основному на номінально конкурентоспроможних штатах, Грізволд сказала, що це буде мати продовження.

«Усі державні секретарі повинні зосередитися на цьому питанні, оскільки воно розвивається по всій країні», — сказала вона.

Автор: Наталя Мамченко

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