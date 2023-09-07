Трампа могут отстранить от баллотирования на пост президента на основании 14-й поправки к Конституции США, - подан первый иск

Активисты подали первый иск в суд по поводу права Дональда Трампа баллотироваться на пост президента США, а конституционные дебаты вокруг запрета ему быть кандидатом более масштабны, чем представляли ранее, - Politico.

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Идея запретить бывшему президенту Дональду Трампу баллотироваться на пост президента США на том основании, что это нарушит 14 поправку к Конституции США, может стать все более заметным конституционным аргументом, который выдвигает часть ученых-юристов и активистов. 6 сентября в суд поступил первый иск от активистов о лишении Трампа права баллотироваться, и чиновники прогнозируют дальнейшее развитие событий.

Как отмечает Politico со ссылкой на Госсекретаря штата Колорадо Джену Гризволд, чиновники, причастные к предстоящим выборам, месяцами обсуждали, как с этим справиться.

А именно, что Трамп конституционно лишен права баллотироваться на пост президента в соответствии с «пунктом о восстании» 14-й поправки, утверждающей, что любому, кто «участвовал в восстании или мятеже» после принятия присяги в защиту Конституции, запрещено занимать государственные должности.

Когда-то это положение было внесено в Конституцию США, чтобы не разрешить членам повстанческой Конфедерации занимать должности после гражданской войны в США 1861-1865 годов. Пункт не применяли больше века.

Однако есть неопределенность относительно того, кто вообще имеет возможность решать, не следует ли допускать Трампа к голосованию — не говоря уже о том, что юридически считается «восстанием».

6 сентября 2023 г. либеральная наблюдательная группа «Граждане за ответственность и этику» в Вашингтоне (CREW) подала иск на Джену Гризволд в суд Колорадо, чтобы признать отсутствие у Трампа возможности баллотироваться. Это один из первых судебных процессов, направленных на недопущение бывшего президента к выборам.

Гризволд сказала, что иск в ее штате, вероятно, был одним из первых в этом вопросе, но не последним.

«Мы можем ожидать много судебных исков по этому вопросу по всей стране», - сказала она в интервью Politico 6 сентября. «Я очень надеюсь, что этот случай станет указанием для избирательных чиновников».

Гризволд, также возглавляющая Демократическую ассоциацию государственных секретарей, была резким критиком Трампа, регулярно обвиняя его в распространении дезинформации и угрозах, с которыми сталкиваются избирательные работники. Она назвала его опасностью для демократии.

«Это беспрецедентная ситуация. У нас никогда не было, чтобы президент подстрекал к восстанию и так атаковал нашу демократию», – сказала она.

Однако Гризволд добавила, что «есть несколько непонятных вещей», когда дело доходит до того, как 14 поправка может применяться для доступа к выборам. «Конституция США не говорит о том, запрещается ли участвующему в восстании баллотироваться на должность или просто запрещается занимать эту должность. Закон Колорадо также, возможно, неясен».

Гризволд отказался вдаваться в подробности ожидающего рассмотрения судебного иска. Отвечая на вопрос, имеет ли она сама полномочия решать, подходит ли Трамп в качестве кандидата, она сказала, что, по ее мнению, «суд должен принять эти решения и, скорее всего, это сделает».

Когда ее четко спросили, считает ли она, что Трамп не имеет права баллотироваться, Гризволд возразила, сказав, что «считает, что важно, чтобы суд решил ключевые вопросы для штата Колорадо, доступа к бюллетеням и для страны».

Несколько общественных организаций призвали государственных секретарей дисквалифицировать Трампа. Две организации, Free Speech for People и Mi Familia Vota Education Fund, в июле направили письма высшим чиновникам по выборам в девяти штатах, включая Колорадо, Джорджию и Мичиган, с призывом запретить бывшему президенту участвовать в выборах.

«Мы проводим как частные, так и публичные разговоры с разными государственными секретарями, и вполне возможно, что один смелый чиновник сделает первый шаг, а затем его поддержат другие», — сказал Рон Фейн, юридический директор Free Speech for People в интервью на начала этой недели, отказавшись поделиться деталями разговоров, которые его организация имела с представителями избирательных органов.

В последнее время было несколько случаев проверки «оговорки о восстании». В частности, CREW представляла интересы избирателей Нью-Мексико, успешно подавших иск в суд штата об увольнении с должности комиссара округа Нью-Мексико, который 6 января был осужден за незаконное проникновение на территорию Капитолия. CREW отметили, что дело в Нью-Мексико было «единственным удачным делом по применению соответствующего раздела с 1869 года».

Несколько других государственных секретарей также публично обсуждали 14 поправку.

Адриан Фонтес, государственный секретарь штата Аризона от Демократической партии, недавно сказал MSNBC, что его офис все еще «решает, как принять решение», отметив, что у него есть время только до середины декабря, чтобы определить, кто имеет право участвовать в первичном голосовании в штате.

Он сказал, что этот вопрос в конце концов будет передан в Верховный суд США.

Джоселин Бенсон, госсекретарь от Демократической партии в Мичигане, также недавно сказала MSNBC, что «аргументы для дисквалификации достаточно веские, но мы также должны признать, что мы здесь на неизведанной территории». А государственный секретарь штата Нью-Гэмпшир, республиканец Дэвид Скенлан, сказал NH Journal, что он «будет ждать информацию от генерального прокурора и других, чтобы он лучше понимал связанные с этим юридические вопросы», после того, как некоторые в штате подтолкнули эту идею.

И хотя пока усилия были сосредоточены в основном на номинально конкурентоспособных штатах, Гризволд сказала, что это будет иметь продолжение.

«Все государственные секретари должны сосредоточиться на этом вопросе, поскольку он развивается по всей стране», - сказала она.

Автор: Наталя Мамченко

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