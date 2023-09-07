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Финмониторинг: Нацбанк обязал банки реагировать на нетипичные операции физлиц

13:10, 7 сентября 2023
Регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.
Финмониторинг: Нацбанк обязал банки реагировать на нетипичные операции физлиц
Фото из открытых источников
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Национальный банк Украины ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. Об этом сообщает НБУ.

В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.

Такое требование не распространяется на клиентов – физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющих рациональное обоснование.

«Дополнен перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом до установления деловых отношений/обновленной во время его обслуживания, и нетипичная активность по счетам клиента», - говорится в сообщении.

Также НБУ внес уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами, в части идентификации и верификации.

Кроме того, регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.

Эти изменения утверждены постановлением НБУ от 5 сентября 2023 года №110, которое вступает в силу 7 сентября.

«Нововведения будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств/финансированию терроризма и другой незаконной деятельности», - пояснили в Нацбанке.

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