Финмониторинг: Нацбанк обязал банки реагировать на нетипичные операции физлиц

Регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.

Фото из открытых источников

Национальный банк Украины ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. Об этом сообщает НБУ.

В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.

Такое требование не распространяется на клиентов – физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющих рациональное обоснование.

«Дополнен перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом до установления деловых отношений/обновленной во время его обслуживания, и нетипичная активность по счетам клиента», - говорится в сообщении.

Также НБУ внес уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами, в части идентификации и верификации.

Кроме того, регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.

Эти изменения утверждены постановлением НБУ от 5 сентября 2023 года №110, которое вступает в силу 7 сентября.

«Нововведения будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств/финансированию терроризма и другой незаконной деятельности», - пояснили в Нацбанке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.