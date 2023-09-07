Зеленский присвоил Буданову звание генерал-лейтенанта

Президент присвоил начальнику Главного управления разведки Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта.

В День военной разведки Украины, 7 сентября, Президент Владимир Зеленский присвоил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову новое звание – генерал-лейтенанта. Об этом говорится в указе №564/2023 на сайте главы государства.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – сказано в документе.

Напомним, 7 сентября отмечают День военной разведки Украины. Кирилл Буданов оригинально поздравил украинцев.

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