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Столтенберг: Нет информации, что рф намеренно атаковала дронами территорию Румынии

12:52, 7 сентября 2023
Генсек сообщил, что Румыния проинформировала Альянс, что обломки российского дрона были найдены на границе с Украиной.
Столтенберг: Нет информации, что рф намеренно атаковала дронами территорию Румынии
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У НАТО нет данных, что падение обломков российского дрона на территорию Румынии могло быть преднамеренной атакой россии. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

"Румынские власти подтвердили и проинформировали НАТО, что обломки от вероятного дрона были найдены на границе НАТО с Украиной. У нас нет никакой информации, которая бы указывала на какую-то умышленную атаку со стороны рф. Мы ждем результатов продолжающегося расследования", - сообщил Столтенберг.

Ранее мы писали, что представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что во время массированной атаки в ночь на 4 сентября российские "Шахеды" упали и взорвались на территории соседней Румынии.

Сначала Румыния отрицала падение беспилотников, но глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что есть фотодоказательства.

Затем министр обороны Румынии Анджел Тилвар впервые официально подтвердил, что у берегов Дуная нашли фрагменты, "напоминающие обломки беспилотного летательного аппарата".

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