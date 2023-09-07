ВСП уволил в отставку четырех судей: список

Высший совет правосудия решил уволить судей в связи с подачей заявлений об отставке.

В четверг, 7 сентября, Высший совет правосудия на заседании рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает ВСП.

Так, Совет решил уволить четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Мельника Владимира Васильевича – с должности судьи Третьего апелляционного административного суда;

Морозову Ирину Васильевну – с должности Малиновского районного суда города Одессы;

Мируту Ольгу Анатольевну – с должности судьи Донецкого апелляционного суда;

Фульгу Алену Петровну – с должности судьи Николаевского окружного административного суда.

Ранее мы писали, что ВСП внесет Зеленскому представление о назначении Павла Пархоменко на должность судьи КГС ВС.

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