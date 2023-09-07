ВРП звільнила у відставку чотирьох суддів: список

Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

У четвер, 7 вересня, Вища рада правосуддя на засіданні розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомляє ВРП.

Так, Рада вирішила звільнити чотирьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Мельника Володимира Васильовича – з посади судді Третього апеляційного адміністративного суду;

Морозову Ірину Василівну – з посади Малиновського районного суду міста Одеси;

Міруту Ольгу Анатоліївну – з посади судді Донецького апеляційного суду;

Фульгу Альону Петрівну – з посади судді Миколаївського окружного адміністративного суду.

Раніше ми писали, що ВРП внесе Зеленському подання про призначення Павла Пархоменка на посаду судді КЦС ВС.

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