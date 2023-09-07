Греція продовжила українцям термін дії посвідок на проживання

Тепер громадяни України зможуть легально перебувати в Греції до 4 березня 2024 року.

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Українці, які через війну змушені були евакуюватися до Греції, зможуть легально перебувати в країні до 4 березня наступного року. Відповідне рішення ухвалив міністр міграції та притулку Дімітріос Кайрідес, зазначено на сайті міністерства.

Таким чином, термін дії посвідок на проживання, що дають право на тимчасовий захист для тих, хто їх має, автоматично продовжується до 4 березня наступного року — для цього звертатися нікуди не потрібно.

Українцям, які в’їжджатимуть до країни вперше, дозволи теж видаватимуть до 4 березня 2024 року.

Зазначається, що дозволи надають право не лише на легальне проживання на території Греції, а й на легальне працевлаштування.

Раніше ми писали, що Греція приєдналася до безпекових гарантій України.

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