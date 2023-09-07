Військовослужбовці, які бажають стати адвокатами, зможуть усунути несумісність після війни, — рішення Ради адвокатів

Строк усунення обставин несумісності для військовослужбовців, які бажають отримати адвокатське свідоцтво, подовжений.

Якщо під час війни рада адвокатів регіону прийняла рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особі, що проходить військову або альтернативну службу, остання має усунути обставини несумісності протягом шести місяців після скасування воєнного стану.

Відповідне доповнення, як повідомляє Рада адвокатів України, внесене до Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (рішення РАУ від 11-12 серпня 2023 р. №89).

У РАУ нагадали, що відповідно до ч.1 ст. 7 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» несумісною з діяльністю адвоката є:

1) робота на посадах осіб, зазначених у п.1 ч.1 ст. 3 Закону «Про запобігання корупції» (публічна служба);

2) військова або альтернативна (невійськова) служба;

3) нотаріальна діяльність;

4) судово-експертна діяльність.

І за загальним правилом п. 11.13 згаданого Положення, якщо за результатами оцінювання стажування радою адвокатів регіону ухвалено рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особі, стосовно якої існують обставини несумісності, ця особа має усунути їх протягом 30 днів з дня прийняття РАР відповідного рішення і до моменту складення присяги адвоката України. Якщо кандидат цього не зробить, він не може бути приведений до присяги, а рада адвокатів регіону повинна скасувати своє рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Після цього особа може повторно пройти стажування, але якщо на момент повторного направлення її на стажування, діятиме свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.

Отже, Рада адвокатів України зазначає, що «фактично захистила інтереси тих кандидатів в адвокати, які пройшли усі необхідні кваліфікаційні процедури для отримання свідоцтва, але були призвані на військову службу. Аби захисники України не втратили можливість стати адвокатами, строк усунення ними обставин несумісності був подовжений».

Автор: Наталя Мамченко

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