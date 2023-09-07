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Повернення суми адміністративно-господарського штрафу, постанову про застосування якого скасував адмінсуд: позиція ВП ВС

12:33, 7 вересня 2023
ВП ВС дійшла висновку, що вимога про повернення платникові суми адміністративно-господарського штрафу належить до юрисдикції господарського суду.
Повернення суми адміністративно-господарського штрафу, постанову про застосування якого скасував адмінсуд: позиція ВП ВС
Зображення: freepik.com
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Верховний Суд опублікував позицію ВП ВС щодо повернення платникові суми адміністративно-господарського штрафу, постанову про застосування якого скасував адміністративний суд.

Суму штрафу, перераховану до бюджету на підставі постанови про застосування такого стягнення, яку надалі адміністративний суд визнав протиправною та скасував, можна стягнути на користь платника згідно зі ст. 1212 ЦК України як безпідставно утримувану. На такі правовідносини не поширюються приписи ЦК України про відшкодування шкоди та Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до Державного та місцевих бюджетів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2013 року № 787 (Порядок № 787).

Такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду у справі за позовом товариства до Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) щодо повернення платникові суми адміністративно-господарського штрафу.

Відповідно до обставин цієї справи Укртрансбезпека застосувала до товариства адміністративно-господарський штраф. Товариство оскаржило постанову про застосування штрафу до адміністративного суду та одночасно сплатило цей штраф, щоб уникнути блокування банківських рахунків у виконавчому провадженні. Адміністративний суд в апеляційній інстанції позов товариства задовольнив. Після цього товариство звернулося до господарського суду з позовом про стягнення сплаченої суми за рахунок бюджетних асигнувань Укртрансбезпеки. Суди першої й апеляційної інстанцій позов задовольнили і стягнули на користь товариства кошти на підставі ст. 1212 ЦК України.

Укртрансбезпека в касаційній скарзі вказала, що спір стосується адміністративних відносин, бо відповідач діяв як суб’єкт публічного права, сплачені кошти є об’єктом бюджетних відносин, а процедура повернення цих коштів визначена в Порядку № 787 та є позасудовою.

ВП ВС зауважила, що на момент сплати товариством адміністративно-господарського штрафу була юридична підстава для такого платежу – чинна постанова про застосування штрафу та відкрите виконавче провадження. Тому не можна вважати, що товариство сплатило кошти помилково. Також з огляду на обставини справи немає підстав вважати, що воно сплатило штраф надміру, тобто в розмірі більшому, ніж визначений у зазначеній постанові. Надалі з огляду на набрання законної сили судовим рішенням адміністративного суду про визнання протиправною та скасування такої постанови відповідна юридична підстава відпала.

Порядок № 787 застосовний до випадків повернення помилково чи надміру зарахованих коштів до бюджету. Оскільки сума адміністративно-господарського штрафу, яку товариство внесло до бюджету, не є помилково чи надміру зарахованою, Порядок № 787 на спірні правовідносини не поширюється. Також немає підстав застосовувати до спірних правовідносин приписи ЦК України про відшкодування шкоди. На ці правовідносини поширюються приписи ст. 1212 ЦК України.

Також ВП ВС зазначила, що оскільки після визнання протиправною та скасування адміністративним судом постанови про застосування адміністративно-господарського штрафу кошти, які платник сплатив на виконання цієї постанови, перебувають у Державному бюджеті України без достатньої правової підстави, то повернення таких коштів платникові стосується захисту його майнових прав як суб’єкта господарювання, а справи у спорах про стягнення цих коштів належать до юрисдикції господарських судів.

Постанова ВП ВС від 8 серпня 2023 року у справі № 910/5880/21 (провадження № 12-36гс22).

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