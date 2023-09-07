ВРП внесе Зеленському подання про призначення Павла Пархоменка на посаду судді КЦС ВС

У Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду може з'явитись новий суддя.

У четвер, 7 вересня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення Пархоменка Павла Івановича на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Як зазначили у ВРП, за результатами попереднього розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії України стосовно судді Павла Пархоменка не виявлено порушень порядку надання Комісією рекомендації та не встановлено обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням вказаного судді на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

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