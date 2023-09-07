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Військовослужбовці, які бажають стати адвокатами, зможуть усунути несумісність після війни, — рішення Ради адвокатів

Строк усунення обставин несумісності для військовослужбовців, які бажають отримати адвокатське свідоцтво, подовжений.

Ентоні Блінкен обговорив забезпечення незалежності та доброчесності антикорупційних органів і судів під час візиту до Києва

Держсекретар США Блінкен під час візиту до Києва закликав до подальшого прогресу в програмі реформ в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та забезпечення незалежності та доброчесності українських антикорупційних органів і судів, - Держдеп.

Верховній Раді пропонують повністю відновити документальні позапланові перевірки з 1 жовтня 2023 року, - став відомий текст законопроекту

Повного відновлення перевірок вимагає МВФ.

Чи будуть розширювати перелік спеціальностей жінок для постановки на військовий облік, - представник Президента в Раді пояснив

Федір Веніславський: Розширювати перелік спеціальностей жінок для обов’язкової постановки на військовий облік поки що не будуть.

З 1 січня будуть скасовані стимулюючі виплати для держслужбовців, а розмір премій буде обмежено – НАДС

Мінімальний розмір посадового окладу з 1 січня 2024 року – 7 100 гривень.

  1. Суд інфо

ВРП внесе Зеленському подання про призначення Павла Пархоменка на посаду судді КЦС ВС

11:56, 7 вересня 2023
У Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду може з'явитись новий суддя.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення Павла Пархоменка на посаду судді КЦС ВС
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У четвер, 7 вересня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення Пархоменка Павла Івановича на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Як зазначили у ВРП, за результатами попереднього розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії України стосовно судді Павла Пархоменка не виявлено порушень порядку надання Комісією рекомендації та не встановлено обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням вказаного судді на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

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