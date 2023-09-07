Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховний Суд уточнив правову позицію стосовно ознак рішення субʼєкта владних повноважень для віднесення його до виду регуляторних актів

Виконком міськради затвердив тарифи на послуги з користування майданчиками для платного паркування авто, громадська організація звернулася до суду про визнання їх протиправними та нечинними.

Суддівська винагорода на 2024 рік розраховується тільки на фактичну чисельність суддів, — ДСА

Конкурси на вакантні посади суддів місцевих та апеляційних судів поки що під питанням.

Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі Києва, оренда якого на ринку коштує півмільйона грн, - ЗМІ

У розпал війни Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі, поряд зі старим ботанічним садом, Посольством Грузії та Володимирським собором – це приміщення на ринку нерухомості пропонували за 500 тисяч грн на місяць під резиденцію чи посольство.

Верховний Суд нагадав про обовʼязок застосування судами положень Конституції України як норм прямої дії та безумовність права на апеляційне оскарження судового рішення

Верховний Суд: відсутність у процесуальному законі можливості оскарження в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про залишення без задоволення заяви, поданої в порядку статті 383 КАС України, не є беззаперечною підставою вважати таке оскарження неможливим.

У Комітеті Ради з нацбезпеки поки немає єдиного розуміння, чи зможуть виїхати за кордон жінки, які перебувають на військовому обліку

Члени Комітету Ради з нацбезпеки озвучили протилежні думки, чи зможуть перетинати кордон жінки, що стоять на військовому обліку.

  1. В Україні

Проведення уроків російською мовою суперечить закону, — Лісовий

13:47, 7 вересня 2023
Міністр закликав скаржитися на такі випадки в навчальних закладах до управління освіти та мовного омбудсмена.
Проведення уроків російською мовою суперечить закону, — Лісовий
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Проведення уроків російською мовою у навчальних закладах суперечить закону. Про це заявив міністр освіти Оксен Лісовий в ефірі на телеканалі «Дім».

Міністр закликав не ставитися лояльно до таких випадків, які й досі трапляються у нашій країні.

«Звертайтеся до управління освіти, міського департаменту освіти чи обласного, мовного омбудсмена», — порадив міністр.

Лісовий наголосив, що майбутнє України є європейським. За його словами, російська мова домінувала у срср, але це вже минуле.

«У нас немає перспективи в якихось пострадянських реінкарнаціях чи якійсь союзній державі, де домінує російська мова. Ми зараз воюємо за систему цінностей, яка кардинально відрізняється від системи цінностей російської імперії. Нам точно не по дорозі з «рускім міром». Для чого ми тоді готуємо дітей до використання російської мови?» — риторично запитав міністр.

Раніше ми писали, що в Україні планують змінити формат оплати праці вчителям та директорам шкіл, завдяки чому їхня зарплата має зрости.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду