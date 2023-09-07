Проведення уроків російською мовою суперечить закону, — Лісовий

Міністр закликав скаржитися на такі випадки в навчальних закладах до управління освіти та мовного омбудсмена.

Проведення уроків російською мовою у навчальних закладах суперечить закону. Про це заявив міністр освіти Оксен Лісовий в ефірі на телеканалі «Дім».

Міністр закликав не ставитися лояльно до таких випадків, які й досі трапляються у нашій країні.

«Звертайтеся до управління освіти, міського департаменту освіти чи обласного, мовного омбудсмена», — порадив міністр.

Лісовий наголосив, що майбутнє України є європейським. За його словами, російська мова домінувала у срср, але це вже минуле.

«У нас немає перспективи в якихось пострадянських реінкарнаціях чи якійсь союзній державі, де домінує російська мова. Ми зараз воюємо за систему цінностей, яка кардинально відрізняється від системи цінностей російської імперії. Нам точно не по дорозі з «рускім міром». Для чого ми тоді готуємо дітей до використання російської мови?» — риторично запитав міністр.

Раніше ми писали, що в Україні планують змінити формат оплати праці вчителям та директорам шкіл, завдяки чому їхня зарплата має зрости.

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