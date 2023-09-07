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  1. В Украине

Проведение уроков на русском языке противоречит закону, — Лисовой

13:47, 7 сентября 2023
Министр призвал жаловаться на такие случаи в учебных заведениях в управление образования и языкового омбудсмена.
Проведение уроков на русском языке противоречит закону, — Лисовой
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Проведение уроков на русском языке в учебных заведениях противоречит закону. Об этом заявил министр образования Оксен Лисовой в эфире телеканала «Дом».

Министр призвал не относиться лояльно к таким случаям, которые до сих пор случаются в нашей стране.

«Обращайтесь в управление образования, городской департамент образования или областной, языковой омбудсмен», — посоветовал министр.

Лисовой подчеркнул, что будущее Украины европейское. По его словам, русский язык доминировал в ссср, но это уже прошлое.

«У нас нет перспективы в каких-то постсоветских реинкарнациях или каком-либо союзном государстве, где доминирует русский язык. Мы сейчас воюем за систему ценностей, кардинально отличающуюся от системы ценностей российской империи. Нам точно не по дороге с «русским миром». Зачем мы тогда готовим детей к использованию русского языка?» – риторически спросил министр.

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