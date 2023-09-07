На выплаты военным не хватает 250 млрд, — министр обороны Умеров

Новый министр обороны заявил, что его ведомство будет просить Раду внести изменения в государственный бюджет на 2023 год.

Фото: УП

На выплаты украинским военнослужащим не хватает 250 млрд до конца года, поэтому Минобороны будет просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет, заявил новый министр обороны Рустем Умеров, выступая на пленарном заседании парламента 6 сентября.

"На сегодняшний день буду обращаться по денежному обеспечению. На сегодняшний день буду просить 251 миллиард, из которых: 227 - на денежное довольствие на октябрь-декабрь и 24 миллиарда гривен - на единовременную денежную помощь", - сказал Умеров.

Также он поддержал предложение забрать поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на выплаты военнослужащим и направить их на нужды обороны.

"Насчет НДФЛ также несколько концепций. Можем отработать специальный счет в Министерстве обороны, чтобы они перечисляли в Министерство обороны... Вторая концепция, которая обсуждается между Министерством финансов и Минобороны, - это или оставить большинство, это перечислить в центральное, то есть напрямую Министерству финансов и затем они перечисляют Минобороны", – сказал Умеров.

Напомним, что Умеров планирует ввести электронный военный билет и запустить единый реестр призывников.

6 вересня Рада проголосовала за назначение Р. Умерова новым министром обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.