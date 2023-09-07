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  1. Суд инфо

Подсистему видеоконференцсвязи ЕСИТС обновили: что изменилось

11:20, 7 сентября 2023
Обновлением подсистемы ВКЗ реализовано изменения в бронировании залов судебных заседаний.
Подсистему видеоконференцсвязи ЕСИТС обновили: что изменилось
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Государственное предприятие «Центр судебных сервисов» обновило подсистему видеоконференцсвязи ЕСИТС обновлено.

Обновлением подсистемы ВКЗ реализовано изменения в бронировании залов судебных заседаний.

Так, при бронировании собственных залов, даже если выбрано несколько залов внутри своей организации, осуществляется автоматическое подтверждение бронирования.

Также осуществлена возможность бронирования от имени другого (избранного организатором) зала судебного заседания без необходимости авторизации от имени этого помещения на момент бронирования.

В служебном кабинете (справочник пользователей), в пользовательской карточке есть возможность указывать доступность собственных залов для бронирования другими судами в разрезе рабочих дней недели (т.е. для каждого рабочего дня недели можно указать свой график бронирования).

Реализовано отображение сообщения о необходимости завершить перерыв при попытке добавить действие организатором конференции на сайте Протокола судебного заседания во время активированной функции «Перерыв».

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