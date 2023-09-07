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Энтони Блинкен обсудил обеспечение независимости и добропорядочности антикоррупционных органов и судов во время визита в Киев

Госсекретарь США Блинкен во время визита в Киев призвал к дальнейшему прогрессу в программе реформ в Украине, включая борьбу с коррупцией и обеспечение независимости и добропорядочности украинских антикоррупционных органов и судов, - Госдеп.

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Энтони Блинкен обсудил обеспечение независимости и добропорядочности антикоррупционных органов и судов во время визита в Киев

11:13, 7 сентября 2023
Госсекретарь США Блинкен во время визита в Киев призвал к дальнейшему прогрессу в программе реформ в Украине, включая борьбу с коррупцией и обеспечение независимости и добропорядочности украинских антикоррупционных органов и судов, - Госдеп.
Энтони Блинкен обсудил обеспечение независимости и добропорядочности антикоррупционных органов и судов во время визита в Киев
Фото: Госдеп
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В ходе визита в Киев Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к дальнейшему прогрессу в программе реформ в Украине, включая борьбу с коррупцией и защиту независимости и добропорядочности украинских антикоррупционных органов и судов.

Как отмечает официальный веб-сайт Госдепа, «Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен посетил Киев 6 сентября, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы подчеркнуть непреклонную поддержку США защиты Украины ее суверенной территории и народа Украины против продолжающейся агрессии России.

Блинкен также обсудил дополнительную помощь США и призвал к дальнейшему прогрессу в программе реформ в Украине, включая борьбу с коррупцией и защиту независимости и добропорядочности украинских антикоррупционных органов и судов».

Также сообщается, что в Киеве Блинкен объявил, что США, среди прочего, предоставят «203 миллиона долларов США в поддержку прозрачности и подотчетности институтов, поддержку ключевых реформ в сфере борьбы с коррупцией, верховенства права и сектора правосудия; а также создания потенциала для расследования и судебного преследования военных преступлений, совершенных Россией».

Энтони Блинкен также намекнул на скорую встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. «Я с нетерпением жду обсуждения целого ряда вопросов, которые у нас есть, и я знаю, что Президент будет с нетерпением ждать встречи с вами в ближайшее время», - отметил он.

В целом, помощь Украине более чем в 1 млрд долларов США, о которой объявил Энтони Блинкен во время визита, включает $5,4 млн из конфискованных активов российских олигархов для поддержки реинтеграции и реабилитации ветеранов

«Мы участвуем в помощи Правительства Украины в борьбе с коррупцией и усилиях по обеспечению подотчетности и полной прозрачности всей помощи, которую мы оказываем, а также безопасности предоставленных США оборонных изделий и технологий. Мы с Президентом Зеленским сегодня обсудили эти вопросы и важность продолжения реформ и борьбы с коррупцией для демократического будущего Украины», – цитирует Энтони Блинкена Госдеп.

В Госдепе подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Соединенные Штаты предоставили через механизмы Всемирного банка 43,2 млрд долларов помощи в сфере безопасности, 2,9 млрд долларов гуманитарной помощи и 20,5 млрд долларов бюджетной поддержки.

Автор: Наталья Мамченко

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