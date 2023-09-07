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  1. Суд інфо

Підсистему відеоконференцзв’язку ЄСІТС оновили: що змінилося

11:20, 7 вересня 2023
Оновленням підсистеми ВКЗ реалізовано зміни у бронюванні залів судових засідань.
Підсистему відеоконференцзв’язку ЄСІТС оновили: що змінилося
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Державне підприємство «Центр судових сервісів» оновило підсистему відеоконференцзв’язку ЄСІТС.

Оновленням підсистеми ВКЗ реалізовано зміни у бронюванні залів судових засідань.

Так, при бронюванні власних залів, навіть якщо обрано декілька залів в межах своєї організації, здійснюється автоматичне підтвердження бронювання.

Також здійснено можливість здійснювати бронювання від імені іншого (вибраного організатором) залу судового засідання без необхідності авторизації від імені цього приміщення на момент бронювання.

В службовому кабінеті (довідник користувачів), в картці користувача є можливість вказувати доступність власних залів для бронювання іншими судами в розрізі робочих днів тижня (тобто для кожного робочого дня тижня можливо вказати свій графік бронювання).

Реалізовано відображення повідомлення про необхідність завершити перерву при спробі додати дію організатором конференції на сайті до Протоколу судового засідання під час активованої функції «Перерва».

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