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На виплати військовим не вистачає 250 млрд, — міністр оборони Умєров

11:26, 7 вересня 2023
Новий міністр оборони заявив, що його відомство проситиме Раду внести зміни до державного бюджету на 2023 рік.
На виплати військовим не вистачає 250 млрд, — міністр оборони Умєров
Фото: УП
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На виплати українським військовослужбовцям не вистачає 250 млрд до кінця року, тому Міноборони проситиме Верховну Раду внести зміни до державного бюджету, заявив новий міністр оборони Рустем Умєров під час свого виступу на пленарному засіданні парламенту 6 вересня.

"На сьогодні буду звертатися щодо грошового забезпечення. На сьогодні буду просити 251 мільярд, з яких: 227 – на грошове забезпечення на жовтень-грудень і 24 мільярди гривень – на одноразову грошову допомогу", – сказав Умєров.

Також він підтримав пропозицію забрати надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на виплати військовослужбовцям і спрямувати їх на потреби оборони.

"Щодо ПДФО, також декілька концепцій. Можемо відпрацювати спеціальний рахунок в Міністерстві оборони, щоб вони перераховували в Міністерство оборони... Друга концепція, яка обговорюється між Міністерством фінансів і Міноборони, – це або залишити більшість, це перерахувати в центральне, тобто напряму Міністерству фінансів і потім вони перераховують Міноборони", – сказав Умєров. 

Нагадаємо, що Умєров планує запровадити електронний військовий квиток та запустити єдиний реєстр призовників.

6 вересня парламент проголосував за призначення Р. Умєрова новим міністром оборони. 

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