Рада призначила Рустема Умєрова міністром оборони

Рустем Умєров став міністром оборони України.

Фото: focus.ua

У середу, 6 вересня, Верховна Рада призначила Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

За відповідне рішення проголосували 338 народних обранців.

Як відомо, Рада звільнила Умєрова з посади керівника Фонду державного майна.

Нагадаємо, 5 вересня Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Відповідний проект постанови розміщено на сайті парламенту.

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