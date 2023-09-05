Рустем Умєров звільнений з посади голови Фонду державного майна

Умєрова 6 вересня можуть призначити міністром оборони.

Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади керівника Фонду державного майна. «За» проголосували 302 нардепи, повідомив депутат Ярослав Железняк.

Очікується, що, завтра, 6 вересня, Умєрова буде призначено міністром оборони замість Олексія Резнікова, відставку якого схвалив парламент сьогодні.

Раніше ми писали, що 4 вересня до Верховної Ради надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади.

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