Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони

Напередодні Резніков подав заяву про відставку.

Верховна Рада на пленарному засіданні 5 вересня підтримала відставу міністра оборони України Олексія Резнікова. За відповідне рішення проголосували 327 нардепів, повідомив депутат Ярослав Железняк.

Також він повідомив, що призначення Рустема Умєрова новим міністром оборони відбудеться завтра.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Резнікова з посади міністра оборони. Міністерство має очолити Рустем Умєров.

До Верховної Ради вже надійшла заява Олексія Резнікова про відставку.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що заяву ВР розгляне на найближчому пленарному засіданні.

4 вересня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав відставку Олексія Резнікова.

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