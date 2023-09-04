Комітет Ради підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України

Олексій Резніков написав заяву про відставку з посади міністра оборони.

У понеділок, 4 вересня, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він уточнив, що 16 депутатів проголосували "за", а двоє утримались.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Резнікова з посади міністра оборони. Міністерство має очолити Рустем Умєров.

До Верховної Ради вже надійшла заява Олексія Резнікова про відставку.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що заяву ВР розгляне на найближчому пленарному засіданні.

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