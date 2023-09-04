Стефанчук повідомив, коли Рада розгляне заяву Резнікова про відставку

За словам Стефанчука, заява про відставку Резнікова вже надійшла до парламенту.

Фото: radiosvoboda.org

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку. Відповідними фото він поділився у соцмережах.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що заяву парламент розгляне на найближчому пленарному засіданні.

«До Верховної Ради України надійшла заява від Олексія Резнікова про відставку з посади Міністра оборони України.

Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні», - написав Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Міністерство має очолити Рустем Умєров.

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