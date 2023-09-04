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Суддів будуть притягати до відповідальності за новим стандартом доказування

В Україні з’явиться новий стандарт доказування підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Дисциплінарні інспектори ВРП отримають окрему будівлю, але для цього ще потрібні гроші

Службу дисциплінарних інспекторів планують запустити до 2024 року, але хто буде фінансувати всі її потреби, не зовсім зрозуміло.

Верховний Суд висловився, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді про скасування постанови прокурора щодо доручення здійснювати досудове розслідування іншому органу

Прокурор стверджував, що ухвала слідчого судді щодо скасування постанови заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу не передбачена нормами КПК України, а тому суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці її законності.

Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

Військовозобов’язаний через релігійні переконання просив направити його на альтернативну службу, — Верховний Суд звернув увагу, що суди не з’ясували всіх обставин і скасував вирок

Верховний Суд скасував вирок суду першої інстанції, оскільки той не обґрунтував висновок про те, що обвинувачений не має права на проходження альтернативної служби, хоча він вважав, що має таке право у зв’язку із своїми релігійними переконаннями.

  1. В Україні

Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку, фото

09:58, 4 вересня 2023
Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади міністра оборони України до Верховної Ради.
Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку, фото
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Міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку. Відповідними фото він поділився у соцмережах.

«На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку.

До звіту готовий.

Тримаймо стрій!» — зазначив Резніков.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Міністерство має очолити Рустем Умєров.

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