Зеленський підтвердив звільнення Резнікова: очолити Міноборони має Умєров

Президент підтвердив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова, його місце має зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Про це він зазначив у відеозверненні.

«Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому», - заявив він.

За словами президента, Міністерство має очолити Рустем Умєров.

«Верховна рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури», - додав він.

Раніше ми писали, що Резніков найближчим часом може піти у відставку.

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