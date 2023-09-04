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Суддів будуть притягати до відповідальності за новим стандартом доказування

В Україні з’явиться новий стандарт доказування підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Дисциплінарні інспектори ВРП отримають окрему будівлю, але для цього ще потрібні гроші

Службу дисциплінарних інспекторів планують запустити до 2024 року, але хто буде фінансувати всі її потреби, не зовсім зрозуміло.

Верховний Суд висловився, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді про скасування постанови прокурора щодо доручення здійснювати досудове розслідування іншому органу

Прокурор стверджував, що ухвала слідчого судді щодо скасування постанови заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу не передбачена нормами КПК України, а тому суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці її законності.

Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

Військовозобов’язаний через релігійні переконання просив направити його на альтернативну службу, — Верховний Суд звернув увагу, що суди не з’ясували всіх обставин і скасував вирок

Верховний Суд скасував вирок суду першої інстанції, оскільки той не обґрунтував висновок про те, що обвинувачений не має права на проходження альтернативної служби, хоча він вважав, що має таке право у зв’язку із своїми релігійними переконаннями.

  1. В Україні

Зеленський підтвердив звільнення Резнікова: очолити Міноборони має Умєров

08:02, 4 вересня 2023
Президент підтвердив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова, його місце має зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.
Зеленський підтвердив звільнення Резнікова: очолити Міноборони має Умєров
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Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Про це він зазначив у відеозверненні.

«Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому», - заявив він.

За словами президента, Міністерство має очолити Рустем Умєров.

«Верховна рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури», - додав він.

Раніше ми писали, що Резніков найближчим часом може піти у відставку.

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