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  1. В Украине

Зеленский подтвердил увольнение Резникова: возглавить Минобороны должен Умеров

08:02, 4 сентября 2023
Президент подтвердил, что решил уволить министра обороны Алексея Резникова, его место должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Зеленский подтвердил увольнение Резникова: возглавить Минобороны должен Умеров
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Об этом он отметил в видеообращении.

«На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу определить это сейчас. Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», - заявил он.

По словам президента, Министерство должно возглавить Рустем Умеров.

«Верховный совет Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю парламента поддержки этой кандидатуры», - добавил он.

Ранее мы писали, что Резников в ближайшее время может уйти в отставку.

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