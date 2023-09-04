Экстрадиция уклонистов с купленными справками военно-врачебной комиссии юридически возможна, – Вениславский

Для экстрадиции гражданина Украины необходимо, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, а конкретное лицо получило статус подозреваемого в уголовном деянии.

Использование механизма экстрадиции для возвращения в Украину мужчин, выехавших за границу за купленными справками военно-врачебной комиссии, юридически возможно. Об этом заявил член Комитета Парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский в эфире телемарафона.

«Такой механизм возможен, когда человек купил справку, когда он на основании фальшивых документов незаконно пересек государственную границу. Здесь уже вопросы к правоохранительным органам, как они будут быстро регистрировать производство, будут сообщать о подозрении», - сказал Вениславский.

Он пояснил, что для экстрадиции гражданина Украины с территории других стран необходимо, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, а конкретное лицо получило статус подозреваемого в уголовном деянии.

Вениславский подчеркнул, что использование приобретенных справок военно-врачебной комиссии о непригодности - это использование фальшивых документов, которые само по себе являются преступлением.

Ранее стало известно, мобилизуют ли мужчин-студентов, получающих второе образование: в Раде прокомментировали заявление Данилова.

Добавим, что мужчин, получающих второе высшее образование после 30 лет, могут лишить права на отсрочку: зарегистрирован законопроект.

Также стало известно, что Польша уже начала отправлять обратно в Украину некоторых мужчин, незаконно пересекших границу страны.

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