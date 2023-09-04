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Давид Арахамия о закрытом публичном доступе к Реестру деклараций: в индивидуальном порядке попросим НАПК обнародовать наши декларации

Давид Арахамия успокоил общественность относительно закрытого для публичного доступа Реестра деклараций – будут просить НАПК обнародовать декларации депутатов в индивидуальном порядке.

Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

  1. В Украине

Экстрадиция уклонистов с купленными справками военно-врачебной комиссии юридически возможна, – Вениславский

08:00, 4 сентября 2023
Для экстрадиции гражданина Украины необходимо, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, а конкретное лицо получило статус подозреваемого в уголовном деянии.
Экстрадиция уклонистов с купленными справками военно-врачебной комиссии юридически возможна, – Вениславский
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Использование механизма экстрадиции для возвращения в Украину мужчин, выехавших за границу за купленными справками военно-врачебной комиссии, юридически возможно. Об этом заявил член Комитета Парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский в эфире телемарафона.

«Такой механизм возможен, когда человек купил справку, когда он на основании фальшивых документов незаконно пересек государственную границу. Здесь уже вопросы к правоохранительным органам, как они будут быстро регистрировать производство, будут сообщать о подозрении», - сказал Вениславский.

Он пояснил, что для экстрадиции гражданина Украины с территории других стран необходимо, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, а конкретное лицо получило статус подозреваемого в уголовном деянии.

Вениславский подчеркнул, что использование приобретенных справок военно-врачебной комиссии о непригодности - это использование фальшивых документов, которые само по себе являются преступлением.

Ранее стало известно, мобилизуют ли мужчин-студентов, получающих второе образование: в Раде прокомментировали заявление Данилова.

Добавим, что мужчин, получающих второе высшее образование после 30 лет, могут лишить права на отсрочку: зарегистрирован законопроект.

Также стало известно, что Польша уже начала отправлять обратно в Украину некоторых мужчин, незаконно пересекших границу страны.

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