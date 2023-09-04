Екстрадиція ухилянтів з купленими довідками військово-лікарської комісії юридично можлива, – Веніславський

Для екстрадиції громадянина України необхідно, щоб було зареєстроване кримінальне провадження, а конкретна особа - отримала статус підозрюваного у кримінальному діянні.

Використання механізму екстрадиції для повернення до України чоловіків, які виїхали за кордон за купленими довідками військово-лікарської комісії, є юридично можливим. Про це заявив член Комітету Парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський в ефірі телемарафону.

«Такий механізм можливий, коли людина купила довідку, коли вона на підставі фальшивих документів незаконно перетнула державний кордон. Тут уже питання до правоохоронних органів, як вони швидко реєструватимуть провадження, повідомлятимуть про підозру», - сказав Веніславський.

Він пояснив, що для екстрадиції громадянина України з території інших країн необхідно, щоб було зареєстроване кримінальне провадження, а конкретна особа - отримала статус підозрюваного у кримінальному діянні.

Веніславський наголосив, що використання придбаних довідок військово-лікарської комісії про непридатність - це використання фальшивих документів, що саме по собі є злочином.

Раніше стало відомо, чи мобілізують чоловіків-студентів, які отримують другу освіту: у Раді прокоментували заяву Данілова.

Додамо, що чоловіків, які отримують другу вищу освіту після 30 років, можуть позбавити права на відстрочку: зареєстровано законопроєкт.

Також стало відомо, що Польща вже почала відправляти назад до України деяких чоловіків, які незаконно перетнули кордон країни.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.