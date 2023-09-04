Польща почала екстрадувати чоловіків, які втекли з України – ЗМІ

Польща вже передає Україні деяких чоловіків, які незаконно за «липовими» документами виїхали з країни, – ЗМІ

Польща вже почала відправляти назад до України деяких чоловіків, які незаконно перетнули кордон країни. Для виконання цієї процедури Україна повинна видати міжнародний обвинувальний акт щодо кожного з цих осіб, – повідомляє Rzeczpospolita.

«Якщо ми зупиняємо такого іноземця, наприклад, за звичайну перевірку на дорозі, наша система KSIP (Інформаційна система Національної поліції – ред.) покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою з України, тому що там є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку особу і повідомляємо прокуратуру. Польський суд вирішує, чи буде вона екстрадована», – розповів інспектор Маріуш Царка, речник Головної комендатури поліції.

За інформацією Прикордонної служби, Польща відповідно до угоди з Україною розпочала відправляти громадян України, які брали участь у незаконному перетині кордону та організації нелегальної міграції до Європи, назад на їхню батьківщину.

Раніше народний депутат Давид Арахамія повідомив, що люди, які давали хабарі й підробляли документи, будуть покарані. Українців, які виїхали за кордон за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати.

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