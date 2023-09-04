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  1. В Україні

У Києві посадовці ВЛК та військкомату за $11 000 «допомагали» уникнути призову, — СБУ

12:21, 4 вересня 2023
Завідувачка відділення одного з діагностичних медцентрів та посадовиця військкомату за хабарі «допомагали» військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про здоров’я.
У Києві посадовці ВЛК та військкомату за $11 000 «допомагали» уникнути призову, — СБУ
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Правоохоронці у Києві викрили чергову корупційну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, завідувачка відділення одного з діагностичних медцентрів столиці та посадовиця місцевого військкомату за хабарі «допомагали» військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про здоров’я.  

«Для цього посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів.

Вартість таких «послуг» становила 11 тис. доларів з одного «пацієнта». Отримані суми фігуранти розподіляли між собою.

Для передачі хабарів посадовці залучили свого знайомого як посередника», — йдеться у повідомленні.

У ході обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів та в їхніх авто виявлено великі суми коштів, а також телефони, печатки і документи із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів посадовцям діагностичного медцентру та військкомату, а також їхньому посереднику повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі всі троє фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми, зокрема керівництво військкоматів та військових медкомісій, які фігурують у справі.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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