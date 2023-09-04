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  1. В Украине

В Киеве должностные лица ВЛК и военкомата за $11 000 «помогали» избежать призыва, — СБУ

12:21, 4 сентября 2023
Заведующая отделением одного из диагностических медцентров и должностное лицо военкомата за взятки «помогали» военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных документов о здоровье.
В Киеве должностные лица ВЛК и военкомата за $11 000 «помогали» избежать призыва, — СБУ
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Правоохранители в Киеве разоблачили очередную коррупционную схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, заведующая отделением одного из диагностических медцентров столицы и чиновник местного военкомата за взятки «помогали» военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных документов о здоровье.

«Для этого чиновник медцентра направляла своим подельникам из местной военно-врачебной комиссии ложные выводы о состоянии здоровья уклонистов.

Стоимость таких «услуг» составляла 11 тыс. долларов с одного «пациента». Полученные суммы фигуранты распределяли между собой.

Для передачи взяток должностные лица привлекли своего знакомого как посредника», — говорится в сообщении.

В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов и в их авто обнаружены большие суммы средств, а также телефоны, печати и документы с поличным.

На основании собранных доказательств должностным лицам диагностического медцентра и военкомата, а также их посреднику сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Все трое фигурантов находятся под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников схемы, в частности, руководство военкоматов и военных медкомиссий, фигурирующих в деле.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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