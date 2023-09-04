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Верховная Рада вернет пожизненный мониторинг публичных деятелей, в частности, депутатов и членов ВСП, но упростит для них правила

Мониторинг публичных деятелей, к которым относятся народные депутаты Украины, министры, судьи Верховного Суда, члены Высшего совета правосудия и ВККС, будут проводить после увольнения с должностей пожизненно.

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Вопрос осуществления онлайн-трансляций заседаний ВСП оставят на усмотрение Высшего совета правосудия

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  1. В мире

Польша начала экстрадировать мужчин, которые сбежали из Украины – СМИ

12:34, 4 сентября 2023
Польша уже передает Украине некоторых мужчин, которые незаконно по "липовым" документам выехали из страны, – СМИ
Польша начала экстрадировать мужчин, которые сбежали из Украины – СМИ
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Польша уже начала отправлять обратно в Украину некоторых мужчин, которые незаконно пересекли границу страны. Для выполнения этой процедуры Украина должна выдать международный обвинительный акт в отношении каждого из этих лиц, – сообщает Rzeczpospolita.

«Если мы останавливаем такого иностранца, например, за обычную проверку на дороге, наша система KSIP (Информационная система Национальной полиции – ред.) покажет, что это лицо, которое преследуется прокуратурой из Украины, потому что там есть данные Интерпола. Мы задерживаем такое лицо и сообщаем прокуратуру. Польский суд решает, будет ли он экстрадирован», – рассказал инспектор Мариуш Царка, представитель Главной комендатуры полиции.

По информации Пограничной службы, Польша в соответствии с соглашением с Украиной начала отправлять граждан Украины, которые принимали участие в незаконном пересечении границы и организации нелегальной миграции в Европу, обратно на их родину.

Ранее народный депутат Давид Арахамия сообщил, что люди, которые давали взятки и подделывали документы, будут наказаны. Украинцев, которые выехали за границу по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать.

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