Українців, які виїхали за кордон за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати, — Арахамія

Давид Арахамія стосовно українців, що виїхали за кордон за підробленими довідками ВЛК: наші правоохоронні органи можуть зробити запити на екстрадицію таких людей, і привезти їх до України, щоб вони несли відповідальність.

Як ми писали, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що необхідно переглянути значну кількість рішень військово-лікарських комісій щодо інвалідності та непридатності до військової служби. Окремо перевірять рішення про непридатність тих, хто виїхав за кордон.

Таким чином влада взялася за перевірку військово-лікарських комісій. Люди, які давали хабарі й підробляли документи, будуть покарані. Про це сказав народний депутат Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

Як зазначив нардеп, попередній аналіз буде здійснено досить швидко. Він може зайняти лише декілька місяців. Якщо хтось корумпував посадову особу, то згідно з нашим законодавством відповідальність несуть обидві сторони. В цьому контексті багато роботи буде у правоохоронних органів, які мають згідно з Кримінально-процесуальним кодексом все правильно оформити, легалізувати докази й висувати обвинувачення.

«Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації», – пояснив Арахамія.

Інше питання полягає в тому, яким чином притягати людей, які вже виїхали. До них дотягнутися прямо зараз у правоохоронців немає можливості, але згідно з чинним Кримінально-процесуальним кодексом у нас зараз дуже посилились напрямок міжнародно-правової допомоги.

«Тож в будь-якій фактично (окрім росії, можливо) країні світу наші правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей, і привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність», – підсумував нардеп.

Раніше ми писали, що в Україні зміняться правила визначення придатності до військової служби.

Також омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що проблема номер один у військово-лікарській комісії — це корупція. За його словами, за 5-15 тисяч доларів можна отримати будь-який діагноз.

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