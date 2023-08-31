Купити «діагноз» можна за 5-15 тисяч доларів: Лубінець про корупцію у військово-лікарських комісіях

Омбудсмен повідомив, що проблема номер один у військово-лікарській комісії — це корупція.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що проблема номер один у військово-лікарській комісії — це корупція. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

За словами омбудсмена, за 5-15 тисяч доларів можна отримати будь-який діагноз.

Лубінець повідомив, що черги у реєстратурі можна уникнути, сплативши, а за додаткову послугу доведеться доплачувати.

«Основний недолік ВЛК — корупція, що глибоко вкорінилася. Її масштаби нас вражають. Багато військових вказують на цю проблему і стверджують, що така система. Багато хто хоче на цьому заробити. Сума варіюється від 5 до 15 тисяч доларів, як казав Президент. Можливо отримати будь-який діагноз», — сказав омбудсмен.

Крім того, Лубінець зазначив, що обговорення цієї проблеми на засіданні РНБО було виправданим.

Раніше Зеленський заявив, що будуть перевірені рішення ВЛК щодо непридатності чоловіків до служби, у тому числі тих, хто виїхав за кордон.

Також в Україні зміняться правила визначення придатності до військової служби.

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