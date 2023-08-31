Купить «диагноз» можно за 5-15 тысяч долларов: Лубинец о коррупции в военно-врачебных комиссиях

Омбудсмен сообщил, что проблема номер один в военно-врачебной комиссии - это коррупция.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что проблема номер один в военно-врачебной комиссии – это коррупция. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

По словам омбудсмена, за 5-15 тысяч долларов можно получить любой диагноз.

Лубинец сообщил, что очереди в регистратуре можно избежать, оплатив, а за дополнительную услугу придется доплачивать.

«Основной недостаток ВВК — глубоко укоренившаяся коррупция. Ее масштабы нас поражают. Многие военные указывают на эту проблему и утверждают, что такова система. Многие хотят на этом заработать. Сумма варьируется от 5 до 15 тысяч долларов, как говорил президент. Возможно, получить любой диагноз», — сказал омбудсмен.

Кроме того, Лубинец отметил, что обсуждение этой проблемы на заседании СНБО было оправдано.

Ранее Зеленский заявил, что будут проверены решения ВВК о непригодности мужчин к службе, в том числе выехавших за границу.

Также в Украине изменятся правила определения пригодности к военной службе.

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